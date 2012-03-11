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Dünya

İsviçre'de fazla tatil için referandum

İsviçreliler yılda 6 hafta tatil yapmak için sandık başına gitti

11 Mart 2012 15:45

 

T24 - İsviçre'de, 4 hafta olan resmi tatil süresinin 6 haftaya çıkarılması teklifi için referandum yapılıyor.

İsviçre’nin gündeminde tatil referandumu var. Ülkede tartışmalara yol açan referendum için yapılan son anketler, İsviçrelilerin 6 hafta tatile soğuk baktığını gösteriyor. Ülkede bugün yapılacak oylamada, yüzde 70 oranında hayır çıkması bekleniyor.


İşverenlerden tepki


İşverenler ise durumdan şikayetçi. Sendikaların iki hafta daha fazla ücretli tatil teklifine tepki gösteren işverenler, ülkede artan işsizlik rakamlarının daha kritik bir seviyeye çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Euronews'in haberine göre, teklif sahibi sendikalar da daha çok tatil yapan çalışanların verimli olacağında ısrarlı.

Referandumdan evet çıkması durumunda İsviçre, resmi tatil süresi 5 hafta olan Yunanistan ve Fransa’yı geride bırakarak Avrupanın en çok tatil yapan ülkesi olacak.

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