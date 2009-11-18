İsviçre'de ezan sesi duyulmayacak

T24 - Minare yapımının yasaklanmasının referanduma sunulacağı İsviçre'nin Devlet Başkanı Hans-Rudolf Merz, yasağa karşı çıkılması çağrısı yaptı, ancak minareler yasaklanmasa da ezan sesinin duyulmayacağını söyledi.



El Arabiye'nin haberine göre, 29 Kasım'da yapılacak referandumdan önce seçmenlere seslenen Merz, Müslümanların kendi ibadetlerini yapabilmeleri ve İsviçre'de de minareleri olması gerektiğini belirtti, ancak İsviçre'de müezzinin sesinin duyulmayacağını ifade etti.



Seçmenlere yasağa karşı çıkmaları için bir kez daha çağrında bulunan Merz, "İster kilise, ister havra ya da minare olsun, her dinin kendi belirli mimarisi vardır" dedi.



Bu türden yasakların olmamasının kendi toplumlarının çeşitliliğin ifadesi olduğunu belirten Merz, İsviçre'nin dini özgürlükleri garanti ettiğini, Müslümanlar da dahil tüm inananların kendi ibadetlerini yapabilmeleri gerektiğini kaydetti.



Ülkede geçen ay yapılan bir kamuoyu yoklaması, seçmenlerin yüzde 51'den fazlasının yasağa karşı olduğunu ortaya koymuştu.



İsviçre Halk Partisi ve Federal Demokratik Birlik partilerinden bir grup politikacı, minarelerin yasaklanması konusunda referandum düzenlenmesini sağlayacak yeterli imzayı geçen yıl toplamıştı.



İsviçre hükümeti ise uluslararası insan hakları ve İsviçre anayasasını ihlal anlamına geleceği, ayrıca dinler arası gerginliğe yol açabileceği için yasağa karşı çıkıyor.