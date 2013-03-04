İsviçre'de CEO maaşları referandumla halka soruldu

İsviçre’de yapılan referandumda CEO'ların maaşlarının şirketin küçük hissedarları tarafından kontrol edilebilmesini sağlayan düzenleme yüzde 68 oyla geçti.

İsviçre’de dolandırıcılık, aile politikası ve arazi planlama ile ilgili yasal düzenleme referandumla halkoyuna götürüldü. İş dünyasının, şirket ve kaliteli yöneticileri kaçıracağı endişesiyle eleştirdiği kanuna göre, yöneticilerin işe başlarken ve işten ayrılırken aldıkları tazminatlar da sınırlandırılacak.

Referandumda kreş ve çocuk bakıcılarının sayılarının artırılmasını ve annelerin daha fazla çalışabilmelerine olanak veren yasa taslağı kabul edilmedi. Avrupa’da da ilgi ile izlenen Dolandırıcılık başlıklı referandum yüzde 68, Arazi planlaması referandumu ise yüzde 62 oy ile kabul gördü.

Dev şirket CEO’larının aldığı milyonlarca frank maaşları referandum ile durdurulacak. Referandum sonuçları yürürlüğe girdikten sonra büyük şirketlerde hissedarların yetkileri artacak ve yönetici ve CEO’ların maaşlarında kısıtlamaya gidilebilecek.

Novartis’in eski Yönetim Kurulu Başkanının yasadaki “6 yıl başka bir rakip firma için çalışamaz” maddesi nedeniyle, yıllık 13 milyon frank maaş ve 6 yıl için 72 milyon frank tazminat ödenecek olmasının oy oranının yüksek olmasını etkilediği belirtildi. İsviçre medyasında Novartis’in şimdiki CEO’su Jimenez’in, yıllık 19 milyon 930 bin frank aldığı, Severin Schwan Roche firmasının CEO’sunun da 13 milyon frank yıllık ücret aldığı Vasella’nın yerine geçen Yönetim Kurulu Başkanının yıllık 19 milyon yıllık maaş aldığı belirtildi.