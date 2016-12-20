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Dünya

İsviçre'de camide silahlı saldırı!

Polis, saldırgan ya da saldırganların olay yerinden kaçtığı bilgisini verdi

20 Aralık 2016 02:14

İsviçre'nin Zürih kentindeki bir camide silahlı saldırıda bulunulduğu ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsviçre polisince sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada camiye düzenlenen saldırı sonrasında bölgeye yakın bir yerde ceset bulunduğu ve olayla bağlantısının araştırıldığı ifade edildi. 

Saldırıda can kaybı olmadığını belirten ve 3 kişinin yaralandığını söyleyen İsviçre polisi, saldırıyı kaç kişinin düzenlediğini ve nedenini araştırdıklarını ifade etti.

Polis, saldırgan ya da saldırganların olay yerinden kaçtığı bilgisini verdi. Polis, saldırgan ya da saldırganların olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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