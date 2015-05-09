İsviçre’de çalışan Almanlar sevilmemekten şikayetçi



İnternet üzerinden yapılan ankete katılan Almanların yüzde 21'i ev kiralama ya da satın alma sırasında "milliyeti nedeniyle" en az bir kere haksızlığa uğradığını belirtti.

"Kendinize diğer insanlardan daha az nazik davranıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "ayda birçok defa", "haftada bir kez" ve "hemen her gün" şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 26 oldu.

Ankete katılanların yüzde 23'ü yine aynı sıklıklarda olmak üzere "daha az saygı gördüğünü" belirtti, yüzde 29 ise "karşısındakinin kendisini daha iyi saydığını" kaydetti.

Soruları cevaplayanların yüzde 85'i karşılaştıkları tutumlarda milliyetlerinin rol oynadığına inandıklarını ifade etti.

İsviçre'de yaklaşık 300 bin Alman vatandaşı bulunuyor. Almanlar, İtalyanlardan sonra İsviçre'deki en büyük yabancı grubunu oluşturuyor.