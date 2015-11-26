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Dünya

İsviçre'de bomba alarmı

Uzaktan kumandayla patlatılan paketin içeriğine dair bilgi verilmedi

26 Kasım 2015 00:00

İsviçre'nin Bern kentindeki tren istasyonunda görülen şüpheli bir kutu kanton polisine harekete geçirdi. Blic gazetesinin haberine göre, polis istasyonu boşaltarak güvenlik tedbirleri aldı. 

Tren istasyonunun birinci katında bulunan mağazaların yakınında bulunan şüpheli paket sebebiyle mağazaların içleri polis tarafından boşaltılırken, olay yerine gelen bomba imha ekibi şüpheli kutuyu uzaktan kumanda ile patlattı. Polis kutudan ne çıktığı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Şüpheli paket, akşam saatlerinde işlerinden çıkıp evlerine gitmek isteyen yüzlerce kişinin büyük bir heyecan yaşamasına sebep oldu.

 

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isviçreberntren istasyonubomba paniği

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