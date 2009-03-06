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Dünya

İsviçre'de bir aile yok edildi

İsviçre'nin Cenevre kentinde aynı aileden 4 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

06 Mart 2009 02:00

İsviçre'nin Cenevre kentinde aynı aileden 4 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Polis, vücutlarında kurşun izleri olan aile üyelerinin cesetlerinin Cenevre yakınındaki evlerinde bulunduğunu söyledi.

Polis, Cenevre'nin Carouge banliyösündeki evde 52 yaşındaki baba, 47 yaşındaki anne ve 19 ve 16 yaşındaki çocuklarının cesediyle karşılaşıldığını belirterek, ölümlerin bir aile içi trajedi sonucu olduğunun sanıldığını kaydetti. Evde bir silahın ele geçirildiğini açıklayan polis, evin içerden kilitlendiğini de ifade etti.

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