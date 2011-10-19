İsviçre'de aşırı sağın kaçırılan keçisi bulundu

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Kışkırtıcı kampanya

Zottel ve yanındaki Mimo adlı keçinin Zürih-Witikon bölgesinde bir ağaca bağlı olarak bulunduğu ve hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Keçilerin kaçırıldıktan sonra siyaha boyandığı bildirildi. Eylemi Anti-Faşist Eylem adlı bir grup üstlendi.10 yaşındaki Zottel, 2007 seçimlerinden beri partinin maskotu. Parti, seçim kampanyasında, 3 ak koyunun bir kara koyunu İsviçre bayrağından dışarı attığı bir poster kullanmıştı.Irkçılıkla suçlanan parti, posterin İsviçre halkının hissiyatını yansıttığını savunmuştu.Göçmenlik karşıtı çizgisiyle bilinen parti, seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 30'unu almıştı.Halk Partisi'nin internet sitesinde, Zottel'in İsviçre'yi kurtardığı ve toplu göçe karşı olduğu söyleniyor.Parti gelecek hafta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde de kampanyasını göçmenlik karşıtlığı üzerine kurdu. Parti göçün kontrolden çıktığını savunuyor.