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Dünya

İsviçre'de aşırı hıza rekor ceza!

İsviçre'de bir mahkeme, aracıyla trafikte sürat yapan bir milyonerin 290 bin dolar ceza ödemesine hükmetti.

08 Ocak 2010 02:00

İsviçre'de bir mahkeme, aracıyla trafikte sürat yapan bir milyonerin 290 bin dolar ceza ödemesine hükmetti.

İsviçre'nin doğusundaki St. Gallen'de davaya bakan mahkeme hakimleri, rekor cezayı, milyonerin tahmini 20 milyon dolardan fazla servetinin bulunmasına dayanarak verdi.

Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, sürücünün, saatte 80 kilometre olan limiti 57 kilometre aştığı belirtildi.

Kimliği açıklanmayan milyoner sürücünün temyiz hakkının bulunduğu bildirildi.

Zürih'de yayımlanan Blick gazetesi de bu cezanın, daha önce 107 bin dolar olan rekor cezanın iki katından fazla olduğuna dikkati çekti.

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