İsviçre'de asgari ücret 3 bin 300 Euro olacak

Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre'de aylık asgari ücret yakın gelecekte 4 bin İsviçre frangı (3 bin 300 Euro) olabilir. Referandumlar ülkesi bu konuda 18 Mayıs'ta halkın görüşüne başvuracak. Sonuç "evet" çıkarsa dünyanın en yüksek asgari ücretini İsviçreliler kazanacak.

İsviçre'nin sol partileri ve emek sendikaları tarafından başlatılan asgari ücret referandumu girişimine, ülkedeki liberal, sağ ve muhafazakar partiler ile işveren örgütleri karşı çıkıyor.

ntvmsnbc'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, emek sendikaları, amaçlarının başta pazarlama, otelcilik ve tarım sektörleri olmak üzere birçok iş kolunda düşük ücretle çalışan ve toplu sözleşme fırsatı olmayan yaklaşık 400 bin kişi için "taban ücret" elde etmek olduğunu söylüyor.

Referanduma sunulacak metinde federal hükümetin yasal ücreti saat başına 22 İsviçre frangı olarak belirlemesi isteniyor, bu da haftalık 42 saatlik çalışma için yaklaşık 4 bin İsviçre frangı anlamına geliyor.

İsviçreli işverenler ise, asgari ücretin şirketlerin verimlilik ve rekabet gücünü azaltacağını, işsizliği ise körükleyeceğini savunuyor. Referandum hakkında gerçekleştirilen son anketler halkın yüzde 64'ünün "hayır" oyu vereceğini gösteriyor. İsviçre'de şu anda asgari ücret uygulanmıyor, maaşlar değişik iş sektörlerinde toplu sözleşmelerle belirleniyor.

Asgari ücret Avrupa genelinde de önemli bir tartışma konusu. Avrupa Birliği'nin (AB) kişi başına düşen gelir açısından en zengin ülkesi olan Lüksemburg'da aylık brüt asgari ücret 1874 Euro. Bu rakam Belçika'da 1502, Hollanda'da 1469, Fransa'da 1446, İrlanda'da 1462, İngiltere'de ise 1264 Euro.

AB içinde en düşük aylık asgari ücretler Romanya (157 Euro), Bulgaristan (158 Euro), Letonya (287 Euro) ve Litvanya'da (290 Euro). AB'nin en büyük ekonomisi konumundaki Almanya'da ise 2015 yılından itibaren saati 8 Euro brüt asgari ücret uygulamasına geçilecek. AB üyesi 28 ülkeden 7'sinde asgari ücret uygulaması bulunmuyor.