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Dünya

İsviçre'de 86 yaşındaki barış aktivisti banka duvarına yazılama yaptı

"Silaha verilen para öldürür!"

12 Nisan 2017 19:22

İsviçre'de 86 yaşındaki barış aktivisti Louise Schneider, İsviçre Milli Bankası'nın silah tekellerine para vermesini protesto için bankanın duvarına sprey boyayla "Silaha verilen para öldürür!" diye yazdı.

Schneider’in, İsviçre bankalarının silah üreticisi şirketlerde hisse sahibi olmasının engellemesi için kampanya yürüten Silahsız İsviçre (GSsA) isimli grubun kampanyasını desteklemek üzere yazılamayı yaptığı belirtildi.

Louise Schneider, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıGazete Manifesto'da yer alan habere göre Schneider, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Halk oylaması hedefleniyor

Grubun açıkladığı verilere göre İsviçreli kurumların silah üreticisi firmalarda 4 ila 12 milyar İsviçre Frangı (3,97 – 11,9 milyar ABD Doları) değerinde varlığı bulunuyor.

Grubun kampanyası halk oylaması için gereken 100 bin imzayı hedefliyor. Hedefin gerçekleşmesi durumunda İsviçre’de 2018 Ekim ayında halk oylaması yapılmasının önü açılıyor.

 

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