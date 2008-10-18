İsviçre'de 3 Türk'e 'sözde soykırım' hapsi

Sözde Ermeni soykırımını inkar etmenin kanunen yasak olduğu İsviçre'de geçen yıl yapılan bir toplantıda sözde Ermeni soykırımının 'Emperyalist bir yalan' olduğunu söyleyen 3 Türk'e hapis cezası verildi



İsviçre'de 1 Temmuz 2007 tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bern örgütünün Winterhur kentinde düzenlediği toplantıda sözde Ermeni soykırımının `Emperyalist bir yalan' olduğunu söyledikleri gerekçesiyle İsviçre Federal Polisi tarafından gözaltına alınan 3 Türk'ten 1'ine 5, 2'sine 4 ay hapis cezası verildi.



Bern'de gözaltına alındıktan sonra 8 saat sorgulanan, serbest bırakmasına karşılık dava açılan 3 sanık hakkında dava açıldı. İşçi Partisi Avrupa Temsilcisi Ali Mercan'a 150 gün hapis cezası verildi. Ancak bu cezanın para cezasına çevrilmesinin mümkün olduğunu kaydeden mahkeme, Mercan'ın 4 bin 500 frank ceza ödemesi, aksi takdirde 150 gün hapis yatmasını kararlaştırdı.



Mahkeme, ADD'nin Zürih eski Başkanı Hasan Kemali ile ADD Bern Başkanı Ethem Kayalı'ya ise 120 gün ya da 3600'er Frank ceza verildiğini açıkladı.



Suçlu bulunan 3 Türk'ün avukatı Tarkan Gögsü, mahkemenin bu kararına 10 gün içinde bir üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını bildirdi.