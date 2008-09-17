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Dünya

İsviçre'de 3 Türk `Soykırımı inkar' suçundan yargı önünde

İsviçre'de `Ermeni soykırımını inkar' ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 Türk vatandaşının yargılanmasına devam edildi.

17 Eylül 2008 03:00

Winterthur Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar 30 Haziran 2007'de Winterthurer Otel'de düzenlenen bir toplantıda, Ermeni Soykırımını `Uluslararası yalan' olarak nitelendirmekle suçlanıyorlar. Duruşmada alınan ifadelerinde, Türk sanıklar kendilerini ``Fikir özgürlüğü hakkını kamuoyunu Türk tarihi hakkında doğru bilgilendirmek için kullandık'' sözleriyle savundular.

Sanıklar arasında yer alan İşçi Partisi'nin Avrupa Sorumlusu 58 yaşındaki Ali Mercan, tehcir kararının altındaki nedenin ülke savunması olduğunu, 1915'te yaşanan olayların ırkçılıkla alakalandırılamayacağını söyledi. İsviçreli Savcı, Ermeni olaylarıyla ilgili tutumlarında ısrarcı oldukları gerekçesiyle Türk sanıkların 12 bin Franklık para cezasına çarptırılmalarını talep etti. Mahkeme kararının önümüzdeki haftalarda taraflara posta yoluyla iletileceği belirtildi. İsviçre'de `soykırım inkarı' ırkçılık suçu kapsamında değerlendiriliyor.

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