İsviçre, zorunlu aşılamaya karşı referanduma gidiyor

İsviçre'de, aşılamanın zorunlu olup olmayacağı konusunda referandum yapılacak.

İsviçre Özgürlük Hareketi (MLS) adlı girişim tarafından başlatılan kampanyada halk oylamasına gidilmesi için 125 bin imza toplandı. Başbakanlık, imza kampanyasını onayladı, ancak referandumun ne zaman yapılacağını açıklamadı. Oylamadan olumlu sonuç çıkarsa Covid-19 aşısı ve diğerlerinin zorunlu olması engellenecek.

"Her bireyin vücuduna neyin enjekte edilip edilmemesine karar verme hakkı var"

Euronews'in haberine göre MLS tarafından başlatılan girişimde "her bireyin vücuduna neyin enjekte edilip edilmemesi gerektiğine karar verme hakkına sahip olduğu" belirtiliyor.

Zorunlu aşıların yasaklanmasını isteyen girişim, “ilgili kişinin aşıyı reddettiği için cezalandırılmaması; sosyal veya mesleki dezavantajlara maruz kalmaması gerektiğini” dile getiriyor.

Aşı sertifikası referandumu

Ülkede geçtiğimiz kasım ayında iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğunun iptali için referanduma gidildi. Oy kullananların yüzde 62'si uygulamanın devam etmesini istediğini kaydetti.

İsviçre yönetiminin Covid-19 aşılarını zorunlu hale getirme planı bulunmuyor. Salgın hastalıklarla ilgili mevcut yasa, kantonların yalnızca “risk altındaki gruplar için ciddi bir tehlikenin tespit edilmesi koşuluyla” zorunlu aşıların uygulamasına izin veriyor.

Avusturya, Covid-19 aşısını zorunlu hale getirdi ve reddedenlere ağır para cezaları verileceğini duyurdu.

Almanya da aşılamanın zorunlu olup olmayacağı konusunda parlamento oylaması yapmaya hazırlanıyor.