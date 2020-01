İsviçre yargısı FIFA Başkanı Blatter hakkında soruşturma açtı

İsviçre yargısı FIFA Başkanı Sepp Blatter hakkında cezai soruşturma dosyası başlattı. Dosyada, 'kötü yönetim ve zimmete para geçirme' iddiaları yer aldı. İsviçre Başsavcılık Ofisi'nin soruşturmada 2005 yılındaki televizyon yayın hakları anlaşmaları üzerinde durduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İspanyol spor gazetesi Marca'ya göre, Blatter'in sorgulaması halen İsviçre Başsavcılığı'nda sürüyor ve tutuklanabileceği yönünde iddialar var.

Ajansların geçtiği bilgiye göre, İsviçre yargısı bugün Sepp Blatter'i hem sorguladı hem de ofisinde aramalar yaptı. Blatter'in bugün yapılacağı açıklanan bir basın toplantısı da kısa süre önce sebep gösterilmeden iptal edilmişti. İptalin soruşturma nedeniyle olduğu sanılıyor.



ABD'den New York Times'a göre, 'zimmete para geçirme' iddialarının olduğu soruşturma dosyasında 2005 yılındaki bazı televizyon yayın hakları anlaşmaları temel gerekçe.



İngiltere'den The Guardian ise iddialar hakkında daha fazla ayrıntı veriyor; "12 Eylül 2005 tarihinde FIFA ile CONCACAF arasında imzalanan televizyon yayın hakları anlaşmasında usulsüzlükler olduğu iddia ediliyor. Bu anlaşmayla FIFA bilinçli olarak zarara uğratıldı."



Bu anlaşma imzalandığı sırada CONCACAF Başkanı olan Jack Warner, geçtiğimiz aylarda FIFA'da başlayan soruşturma sonrasında ülkesi Trinidad Tobago'da yaptığı açıklamada, "Blatter'in yaptıklarını biliyorum. Her şeyi anlatacağım. Hayatımdan endişe ediyorum ancak ok yaydan çıktı" demişti.

Jack Warner: Öldürülebilirler ama susmam

Geçtiğimiz aylarda ABD merkezli olarak başlayan FIFA soruşturmasından bu yana uluslararası bir yolculuk yapmadığı dikkat çeken Blatter hakkında ABD yargısı tarafından yakalanma kararı çıkartıldığı İsviçreli futbol adamının da yakalanma ve ABD'ye iade edilme korkusu nedeniyle seyahat yapmamaya dikkat ettiği iddia edilmişti.



FIFA'daki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürüten İsviçre Başsavcısı Michael Lauber geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ise, 2005 yılındaki televizyon anlaşmalarından daha ciddi iddialara sahip olan 2018 ve 2022 Dünya Kupalarının ev sahiplerinin belirlenmesi konusunda önemli bir soruşturmayı sürdürdüklerini kabul etmişti.





Ünlü İspanyol spor gazetesi Marca ise internet sitesinde, Sepp Blatter'in sorgulamasının halen İsviçre Başsavcılığı'nda sürdüğünü ve sorulama neticesinde tutuklanabileceği yönünde iddialar olduğunu yazdı.