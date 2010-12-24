İsviçre ve Şili'nin Roma elçiliklerine bombalı saldırı

T24 - İsviçre ve Şili'nin Roma Büyükelçiklerine peş peşe bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda toplam iki kişi yaralandı.



İtalyan ANSA ajansının haberine göre, elçilik çalışanı, bombalı paketi açmasının ardından ellerinden ciddi şekilde yaralandı.



Yaralanan elçilik çalışanı hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.



İtalya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, "bu acınılası şiddet eylemini kınadığını" söyleyerek, İtalya'nın, büyükelçilik çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.



Bu saldırıdan yaklaşık 2 saat sonra ise Şili'nin Roma Büyükelçiliğinde bomba patladığı bildirildi. Patlamada bir kişinin yaralandığı belirtildi.



Roma'da geçtiğimiz gün gerçekleşen bir olayda, metro vagonunda bulunan el yapımı bir bomba, güvenlik ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.





