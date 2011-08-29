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Spor

İsviçre UEFA'nın 'Avrupa'dan çekin' talebini reddetti!

Uefa, "Sion'u Avrupa Ligi'nden çekin" dedi. İsviçre, "Dava sonucunu bekliyoruz" diye yanıt verdi.

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - UEFA, "Sion'u Avrupa Ligi'nden çekin" dedi. İsviçre, "Dava sonucunu bekliyoruz" diye yanıt verdi. 

F.Bahçe’nin durumuna benzer bir olay İsviçre’de yaşandı. UEFA Avrupa Ligi’nden Sion’a elenen İskoçya’nın Celtic takımı, “Rakibimiz Mısırlı Essam El-Hadary’nin transferi sırasında usulsüzlük yaptı. İki transfer döneminde geçerli olmak üzere ceza almalarına rağmen bu kurala uymadı” diyerek UEFA’ya şikayette bulundu. Bunun üzerine UEFA Başkanı Michel Platini ve Genel Sekreter Gianni Infantino başvurunun değerlendireceğini belirtti.

Daha sonra UEFA kendi aldığı karara karşı hareket eden Sion’un UEFA Avrupa Ligi’nden men edilmesini İsviçre Futbol Federasyonu’ndan (ASF) talep etti. Ancak İsviçre Federasyonu, “Bu dava şu anda İsviçre yargısında‚ dava sonuçlanana kadar istediğiniz gibi bir işlem yapamayız” diyerek UEFA’ya kulak asmadı. 


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