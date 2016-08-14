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Dünya

İsviçre treninde yolculara bıçaklı saldırı; 6 yaralı

Yaralananlar arasında 6 yaşında bir çocuğun da olduğu belirtildi

14 Ağustos 2016 00:07

İsviçre'nin doğusunda bulunan Salez bölgesinde, 27 yaşındaki bir İsviçre vatandaşının yolcu treninde yanıcı madde ile yangın çıkardığı ve 7 kişiyi bıçakla yaraladığı bildirildi.

Yaralanan yolcular arasında 6 yaşında bir çocuğun da olduğu belirtiliyor. 27 yaşındaki saldırganın yanında taşıdığı yanıcı sıvı ile tren vagonunu da ateşe verdiği ve daha sonra trendeki güvenlik görevlileri tarafından göz altına alındığı belirtildi. Trenin mühürlendiği ve İsviçre İçişleri Bakanı'nın olayla ilgili acil oturum talep ettiği belirtiliyor. Saldırının yerel saatle sabaha karşı 2.20'de Lichtenstein sınırında Buchs ve Sennwald şehirleri arasında giderken yaşandığı belirtiliyor.

​Trenin Salez şehrine yaklaşmakta olduğu sıralarda gerçekleşen olayın ardından yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırganın kendisini de yaraladığı ve polis gözetiminde hastaneye götürüldüğü belirtildi. St. Bartz polis müdürlüğü sözcüsü Bruno Metzger olayın gerçekleştiği esnada vagonda başka insanların da olduğunu söyledi.SAldırganın olayı neden gerçekleştirdiği ise bilinmiyor.

 

 

Geçtiğimiz ay Almanya'nın Wurzburg, Reutlingen, Ansbach ve Münih kentlerinde yaşanan terör saldırılarının ardından bu saldırının da Avrupa'yı hedef alan ve IŞİD'e bağlılık yemini eden 'yalnız kurt'ların girişimlerinden biri olabileceği belirtiliyor. Bavaria eyaletindeki Wurzburg saldırında Afgan kökenli bir mülteci yine bir trende yolculara balta ile saldırmış ve 4 kişiyi yaralamıştı.

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