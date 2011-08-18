-İsviçre Suriye büyükelçisini geri çağırdı CENEVRE (A.A) - 18.08.2011 - İsviçre, hükümet aleyhinde gösteri yapan protestoculara karşı düzenlenen operasyonlar nedeniyle Şam yönetimine güçlü bir mesaj göndermek için Suriye büyükelçisini geri çekti. İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre'nin, Suriyeli güvenlik güçlerinin sivillere karşı "sistematik insan hakları ihlallerine tahammül edemeyeceği" için büyükelçinin geri çekilmesi kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, büyükelçinin istişareler için geri çekildiği, bu kararın, "diplomatik ilişkilerin koparılması" anlamına gelmediği ifade edilirken, Suriye'ye baskıyı derhal sona erdirmesi çağrısında bulunuldu. İsviçre'nin Şam Büyükelçiliğinin çalışmayı sürdüreceği de kaydedildi.