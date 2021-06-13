İsviçre, sentetik zirai ilaçları kullanımının yasaklanması için sandık başında

İsviçre bugün sentetik zirai ilaçları kullanımının yasaklanması üzerine yapılacak referendum için sandık başına gidiyor.

Yasağı destekleyenler sudaki zirai ilaç seviyelerinin kaygı verici seviyelere ulaştığını savunurken, bitkilere, hayvanlara ve toprak altı canlılara verilen zararı işaret ediyor.

Çiftçiler ise olası bir yasak durumunda işlerinden olabilecekleri konusunda insanları uyarıyor.

Yasağın onaylanması durumunda İsviçre, Güney Asya ülkesi Butan'ın 2013'teki kararı ardından dünyada sentetik zirai ilaçları yasaklayan ikinci ülke olacak.

Ancak bu durumun Butan'daki yarattığı etkiden daha büyük bir etki yaratması olası. Çünkü dünyanın en büyük zirai ilaç üreticisi Syngenta da İsviçre'de üretim yapıyor.

'Geleceğimizi korumamız lazım'

Referandumdaki maddelerden birinde bu tür ilaçları kullanan çiftçilere verilen devlet yardımlarının sona erdirilmesi önerilirken, diğerinde ise ilaçları 10 yıl içinde tamamen yasaklamak teklif ediliyor.

İki öneri de genç seçmenler tarafından destek görüyor.

Cenevre'de yaşayan Marie Lenbaus, "Evet oyu kullanacağım çünkü geleceği düşünmemiz lazım. Bu ilaçlar bizim sağlığımıza zarar veriyor" diyor.

Ancak İsviçreli çiftçiler, hali hazırda Avrupa'daki en katı kurallara uymak zorunda olduklarını söylüyor. BBC Bern muhabiri Imogen Foulkes'in aktardığına göre, son 20 yılda gelirlerinin düştüğünü gören çiftçiler şimdi bir hayli öfkeli.

'İki domatesleri olan organik tarımdan anladığını sanıyor'

Zürih Çiftçiler Derneği Başkanı Martin Haab, "Şehirlerdeki çok sayıda insanın çiftçiliğin ne anlama geldiğine dair en ufak bir fikri bile yok" diyerek yasağı savunanları eleştiriyor.

Haab, "Pencere önünde iki domatesleri varsa, çiftçilikten anladıklarını ve organik tarım yapmayı bildiklerini sanıyorlar" diyor.

BBC muhabiri Foulkes, İsviçre'de çiftçi lobisinin güçlü olduğunu ve son anketlerin onları avantajlı gösterdiğini söylüyor.

Foulkes, referandumda ilaçların yasaklanmasına dair bir hayır kararı çıkması durumunda da ülkede bu tartışmanın bitmesinin pek olası olmadığını ifade ediyor. Foulkes'e göre İsviçreliler ülkenin bozulmamış doğasının korunması gerektiği konusunda hemfikir. Sadece nasıl yapılacağı konusunda ortak bir yol bulunabilmiş değil.

Covid-19 finansmanı da oylanacak

Yaklaşık 8,5 milyon İsviçre vatandaşı bugün sandıkta, terörle mücadele mevzuatı, fosil yakıtlara yönelik konulacak yeni bir vergi ve acil Covid-19 finansmanı için de oy kullanacak.

İsviçre'deki doğrudan demokrasi sistemi verilecek tüm büyük kararların seçimlerle verilmesi anlamına geliyor.

100 bin kişinin imza toplamasıyla birlikte ülke çapında bir referandum düzenlenebiliyor.