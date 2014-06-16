'İsviçre saati', 90+3'te galibiyeti gösterdi

Dünya Kupası E Grubu'nda İsviçre, Ekvador karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı Seferovic'in 90+3'üncü dakikada attığı golle 2-1 kazandı ve turnuvaya çok önemli bir galibiyetle başladı.

İlk 3 günün aksine, İsviçre-Ekvador maçı oldukça düşük bir tempoda başladı. Güney Amerika temsilcisi oyunu ilk bölümde kendi yarı sahasında kabul ederken, İsviçre ise yaratıcılıktan uzaktı...

Maçın skorunu değiştiren tarafsa Ekvador oldu. Sol kanattan Walter Ayovi'nin kullandığı serbest vuruşta, İsviçre savunmasının büyük kademe hatasından faydalanan Enner Valencia, kafa vuruşuyla Ekvador'u 22. dakikada 1-0 öne geçirdi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Ekvador'un bu golü, maçın gidişatına fazla bir etkide bulunmadı. Yine golü arayan İsviçre takımıydı, tempoyu düşürüp skor avantajını korumaya çalışan taraf ise Ekvador'du. Ancak ilk 45 dakikanın kalan kısmında gol ya da gol pozisyonu çıkmadı ve soyunma odasına Güney Amerika temsilcisinin tek gollü üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarının hemen başındaysa, İsviçre'nin 'kopya' golü geldi. Yine sol kanatta aynı noktadan kullanılan serbest vuruş, yine ön direkte vurulan kafa ve yine gol... Ancak bu kez formanın rengi ve golün sahibi farklıydı. Ricardo Rodriguez ortaladı, Admir Mehmedi kafayı vurdu ve İsviçre skoru 1-1 yaptı.

Maçın ilerleyen bölümlerinde ise İsviçre takımı, özellikle Gökhan İnler'in uzak mesafeli şutlarıyla galibiyet golünü ararken, buna karşılık Ecvador da kontra ataklarla rakibinin hatasını kolladı. Fakat maçın son dakikaları, karşılaşmanın genelinin aksine inanılmaz bir heyecana sahne oldu.

Önce 90+2'de Ekvador takımı çok önemli bir gol fırsatından yararlanamadı, maç bitti diye düşünenler ise çok yanıldı... Bu pozisyonun devamında kontra atağa çıkan İsviçre, Haris Seferovic'in golüyle 90+3'te 2-1 öne geçti. Soldan gelişen atakta Ricardo Rodriguez yerden ortaladı, Seferovic'e de sadece dokunmak kaldı...

Başlama vuruşunun hemen ardından Özbek hakem Ravshan Irmatov son düdüğü çaldı ve İsviçre, çok kritik bir galibiyeti 2-1'lik skorla alarak, E Grubu'na galibiyetle başladı. Güney Amerika temsilcisi Ekvador ise 1 puanla ayrılabileceği maçın duraklamalarında yediği bu golle adeta yıkıldı.