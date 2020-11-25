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Dünya

İsviçre polisi, Ticino'daki saldırganın "cihatçı" olduğunu açıkladı

Saldırgan, Lugano mağazasında bir kişiyi bıçaklamış ve bir kişiyi de boğmaya çalışmıştı

25 Kasım 2020 10:30

T24 Dış Haberler

İsviçre polisi, Ticino kantonundaki Lugano mağazasında bir kişiyi bıçaklayıp bir kişiyi de boğazlamaya çalışan kadının "cihatçı" olduğunu açıkladı.

Federal savcılar, olayı potansiyel bir terör saldırı olarak nitelendirerek soruşturmayı üstlendi.

İsviçre Federal Polis Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Fedpol, 2017'deki polis soruşturmalarından saldırganın cihatçı geçmişi olduğunu biliyor" denildi.

Ticino'da yaşadığı belirtilen 28 yaşındaki saldırgan, iki kişiye saldırdıktan sonra mağazadaki bir kişi tarafından etkisiz hale getirilmiş ve daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Görgü tanıkları kadının saldırı sırasında "IŞİD üyesi olduğunu söylediğini" belirtti.

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