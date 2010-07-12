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Dünya

İsviçre Polanski kararını açıklıyor

İsviçre makamları, tecavüzle suçlanan ünlü yönetmen Roman Polanski hakkındaki kararı bugün açıklayacak.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- İsviçre'de uzun süredir ev hapsinde bulunan Oscar ödüllü yönetmen Roman Polanski serbest bırakıldı.


Adalet Bakanı Eveline Widmer-Schlumpf, düzenlediği basın toplantısında, Polanski'nin bugün yerel saatle 11.30'dan itibaren serbest bırakıldığını belirtti. Eveline Widmer-Schlumpf, Polanski'nin Fransa veya Polonya'ya gitmekte serbest olduğunu, tutuklanmayacağı herhangi bir yere gidebileceğini ifade etti. Bakan Widmer-Schlumpf, Polanski'nin uzun yıllar boyunca iyi niyetli bir çerçevede İsviçre'ye gidip geldiğini, ABD'ye iadesini reddetmesinin nedenleri arasında bunun da bulunduğunu ifade etti.




Geçtiğimiz Eylül ayında İsviçre'yi ziyareti sırasında tutuklanan Polanski halen ev hapsinde tutuluyordu. Oscar ödüllü, hem Fransız, hem de Polonya vatandaşı olan 76 yaşındaki yönetmen, 1977 yılında küçük yaştaki kızla birlikte olduğunu kabul etmiş, tecavüz suçlamasını ise reddetmişti. Polanski'nin, İsviçre Adalet Bakanlığı'nın açıklayacağı karara itiraz hakkı bulunuyordu.

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