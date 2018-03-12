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Dünya

İsviçre parlamentosu 'tartışılacak gündem olmadığı için' açılmadı!

Meclis, bu yıl içinde daha önce de kapılarını tartışılacak gündem olmadığı için açmamıştı

12 Mart 2018 22:06

İsviçre'de Federal Meclisi'in üst kanadı Eyaletler Meclisi gündem yokluğu nedeniyle kapılarını açmadı. Meclis, bu yıl içinde daha önce de kapılarını tartışılacak gündem olmadığı için açmamıştı.

Euronews'ta yer alan habere göre,  Eyaletler Meclisi Başkanı Karin Keller-Sutter, İsviçre medyasına göre, meclise danıştıktan sonra oturumu açmanın gereksiz olacağına karar verdi.

İsviçre'de meclis gündem olmadığı halde kapılarını açmak yerine kapalı kalarak aynı zamandan harcamalardan tasarruf ediyor.

Buna göre 46 üyeli meclisin her bir üyesinin meclise günlük maliyeti 735 İsviçre frangı.

Bu yıl iki kez kapılarını kapatan meclisin 67 bin İsviçre frangı tasarruf sağladığı bildirildi.

İsviçreli bazı parlamenterler tasarruf ile sonuçlanan bu uygulamadan sonra gelecekte meclisin önemli bir meselenin olmadığı bütün günlerde benzer şekilde kapalı tutulması görüşünü savunuyor.

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