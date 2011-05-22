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Dünya

İSVİÇRE NÜKLEERE KARŞI AYAKTA DOTTINGEN (A.A)

22 Mayıs 2011 17:44

-İSVİÇRE NÜKLEERE KARŞI AYAKTA DOTTINGEN (A.A) - 22.05.2011 - İsviçre'de hükümetin nükleer santrallerin geleceğine ilişkin karar aşamasında olduğu bir dönemde binlerce kişinin katılımıyla nükleer karşıtı gösteri düzenlendi. İsviçre'nin her tarafından, ayrıca Almanya, Avusturya ve Fransa'dan gelen göstericiler, ülkenin en eski nükleer santralinin bulunduğu Aargau kantonundaki Döttingen kentinde buluştu. Göstericiler, nükleer karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı. Japonya'daki Fukuşima santralindeki sızıntının ardından nükleer santralleri yenileme projesini askıya alan İsviçre hükümeti, önümüzdeki hafta içinde santrallerinin geleceğine ilişkin karar verecek. İsviçre'nin halen beş adet nükleer santrali bulunuyor.

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