İsviçre nükleer reaktörlerin kapatılmasına 'hayır' dedi

İsviçre'de yapılan referandumda, ülkenin nükleer enerji programına son vererek, nükleer enerji reaktörlerini hızla kapatmayı öneren tasarı reddedildi.

İsviçre'deki referandumda resmi olmayan sonuçlara göre, halkın yüzde 55'i, ülkedeki nükleer enerji reaktörlerinin gelecek yıldan itibaren kapatılmaya başlanmasına "hayır" oyu verdi.

Referandumdan "evet" oyu çıkması durumunda ülkedeki 5 nükleer reaktörün 3'ü gelecek yıl içinde ve diğer ikisi ise 2029 yılına kadar kapatılacaktı.

İsviçre, elektrik üretiminin yüzde 35'ini nükleer santrallerden sağlıyor.

Japonya'da meydana gelen Fukuşima nükleer santral felaketinden sonra İsviçre hükümeti yenilenebilir enerjilere yönelme kararı almış, nükleer enerji reaktörlerinin de güvenli olduğu sürece faaliyet göstermesine ve zamanla kapatılmasına karar vermişti.

İsviçre hükümeti, nükleer enerji reaktörlerinin hangi zaman dilimi içinde kapatılacağını belirlememişti.