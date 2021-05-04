İsviçre'nin Basel kenti, evsizlere şehri terk etmeleri için tek yönlü bilet alıyor!

T24 Dış Haberler

İsviçre'nin Basel kentinin yönetimi, şehirdeki evsizlere bir süre geri dönmeyeceklerini taahhüt ettikleri sürece istedikleri bir Avrupa şehrine bilet almayı teklif etti.

20 Minutes gazetesine konuşan Basel Adalet Departmanı Sözcüsü Toprak Yergu, şehirdeki evsizlerin bir bilet ve 20 İsviçre Frank'ı talebinde bulunabileceğini söyledi. Süreci başlatan evsizlerden bunun karşılığında belli bir süre şehre dönmeyeceklerini taahhüt eden bir sözleşme imzalamaları istenecek.

Yergu, sözleşmeyi ihlal edenlerin sınır dışı edilebileceğini söyledi. Sözcü, "İmkandan faydalananlar İsviçre'ye dönmeyeceklerini yazıyla belirtmeli. En azından belli bir süreliğine. Kontrole takılırlarsa ülkemizden sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalırlar" dedi.

Le News'un aktardığına göre 14'ü Romanyalı ve 7'si Alman olmak üzere 31 kişi teklifi kabul etti.

Birçok kişi karara tepki gösterdi ve yönetimi "sokakları temizlemeye çalışmakla" suçladı.