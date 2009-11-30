İsviçre, 'minare yasağı'na 'evet' dedi

T24- İsviçre halkı, yeni minare yapımına yasak getirilip getirilmeyeceğine karar vermek amacıyla düzenlenen referandumda bugün sandık başında gitti. İsviçrelilerin yüzde 57'si minare yapımının yasaklanması yönünde oy kullandı.



İsviçre'de yeni minare yapımına yasak getirilip getirilmeyeceğine karar vermek amacıyla düzenlenen referandumda oy verme ve oy sayımı işlemleri tamamlandı.



Referandumun kesin sonuçlarına göre, konfederasyonu oluşturan 26 kantondan sadece dördü bu yasağa karşı çıktı. Seçmenlerin yüzde 57'den fazlası yasağa "evet" dedi.



Fransızca yayın yapan TSR televizyonu, sandıkların kapanmasından yarım saat sonra, "ilk sonuçların yasaklama girişiminin kabul edileceğini gösterdiğini, bu yönde bir eğilim bulunduğunu" belirterek, sonucu büyük sürpriz olarak yorumladı. Referandum öncesi yapılan açıklamalarda yasağa "evet" kararının çıkmasının yine de kuşkulu olduğu belirtilmişti.



İsviçre'de kabine, yasağa karşı



Kabine, yasağa şiddetle karşı olduğunu açıklamıştı. İş çevreleri de, yasak halinde, zengin Müslümanların ekonomik protestolarıyla karşılaşmaktan kaygı duyduğu ifade ediliyor.



Bazı yerel yetkililer ve insan hakları kuruluşları da referandum kampanyasında rencide edici pankartlar kullanılmasını kınadı.



İsviçre hükümeti ve parlamentosu, İsviçre anayasasına, dini özgürlüklere ve ülkenin hoşgörü geleneğine aykırı olduğunu bildirdiği girişimi reddettiğini bildirmişti. BM insan hakları izleme organı da kaygılarını dile getirmişti.



Önceki yıllarda da göçmenlere karşı kampanyalarıyla dikkat çeken sağcı İsviçre Halk Partisi ile Federal Demokratik Birlikten bir grup politikacı, referandum yapılması için yeterli imzayı toplamıştı.



Minaresi olan 4 cami bulunuyor



İsviçre'de 300 binden fazla Müslüman yaşıyor. Müslümanların çoğunu Bosna, Kosova ve Türkiye'den gelenler oluşturuyor.



İsviçre'de içlerinde Cenevre ve Zürih'in bulunduğu kentlerde minareleri olan 4 cami bulunuyor.



Cenevre'deki merkez camisi bu ay içerisinde referandumla ilgili haberlerin çıkması sonrası çeşitli saldırılara uğramıştı.

