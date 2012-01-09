-İsviçre Merkez Bankası Başkanı istifa etti ZÜRİH (A.A) - 09.01.2012 - İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Philipp Hildebrand, görevinden istifa etti. İsviçre Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Hildebrand'ın TSİ 16.15'te basın toplantısı düzenleyeceği ve bazı belgeleri kamuoyuyla paylaşacağı ifade edildi. Philipp Hildebrand, geçen hafta yaptığı açıklamada, yasadışı bir şey yapmadığını ve görevinden istifa etmesinin söz konusu olmadığını belirtmiş, ''Her zaman sadece kurallara uygun değil aynı zamanda doğru davrandım'' diye konuşmuştu. 48 yaşındaki Hildebrand'ın döviz ticareti yaptığı, bu döviz işlemlerinden 83 bin dolar kar ettiği öne sürülmüştü. Zürih merkezli Weltwoche dergisi, daha önce Hildebrand'ın eşi Kashya'nın yaptığı düşünülen karlı döviz ticaretini aslında Hildebrand'ın kendisinin yaptığını yazmıştı.