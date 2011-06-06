-İSVİÇRE, LİBYA'YA DAVA AÇIYOR BERN (A.A) - 06.06.2011 - İsviçre hükümeti, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlunun İsviçre'de gözaltına alınmasının ardından Libya'nın İsviçreli iki işadamını alıkoymasıyla ilgili olarak, Libya'ya dava açıyor. Hükümetin, olayla ilgili olarak savcılıktan dava açılmasını istediği bildirildi. Hannibal Kaddafi İsviçre'nin Cenevre kentinde hizmetkarlarına kötü muamele ettiği suçlamasıyla 2008 yılında gözaltına alınmış, bundan birkaç hafta sonra da İsviçreli işadamları Libya'da alıkonulmuştu. Sorun, İsviçre'nin Libya'dan özür dilemeyi ve Hannibal Kaddafi'ye 1,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul edinceye kadar sürmüştü.