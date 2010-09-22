-İSVİÇRE KABİNESİNDE KADIN EGEMENLİĞİ CENEVRE (A.A) - 22.09.2010 - Avrupa'da kadınlara seçme ve seçilme hakkını en geç tanıyan ülkelerden biri olan İsviçre'de, kadınlar kabinede çoğunluğu ele geçirdi. Sosyal Demokrat Milletvekili Simonetta Sommaruga, bugün parlamentoda yapılan dördüncü tur oylamadan sonra, kabineye seçildi. Parlamentoda bugün boş olan ikinci kabine sandalyesi için oylama yapılacak, ancak Sommaruga'nın seçilmesiyle yedi kişilik kabinede kadınların sayısı 4'e ulaştı. İsviçre'de kadınlar, 1971 yılından beri genel seçimlere katılabiliyor. İsviçre kantonlarından Appenzell İnner-Rhodes'de ise, kadınların yerel seçimlere katılması 1990 yılına kadar yasaktı.