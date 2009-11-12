İsviçre ile gizli hesap dönemi kapandı

T24 - Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye ve İsviçre arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının yeniden parafe edildiğini belirterek, ''Çember daralıyor. İsviçre ile de gizli hesap dönemi kapandı'' dedi.



Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye ve İsviçre arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının, İsviçre'nin özellikle bankacılık sırları ile ilgili bilgi değişimi politikasındaki değiklik nedeniyle yeniden parafe edildiğini belirterek, ''İsviçre ile de gizli hesap dönemi kapandı'' dedi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve İsviçre arasında 2008 yılında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın, Bern'in özellikle bankacılık sırlarıyla ilgili bilgi değişimi politikasında değişikliğe gitmesi nedeniyle tekrar müzakereye açıldığını söyledi.



Bilgi değişiminin, bankacılık sırlarını içerecek şekilde OECD model anlaşmasının 26. maddesine uygun olarak anlaşmaya dahil edilmesi amacıyla iki ülke arasında müzakerelerin 3-4 Kasım tarihlerinde Bern'de tamamladığını bildiren Şimşek, yapılan görüşmeler sonucunda üzerinde uzlaşma sağlanan metnin de 4 Kasımda parafe edildiğini belirtti.



Parafe edilen anlaşma metnine göre, tarafların bilgi talebinin, bilginin bir banka, bir finans kurumu, vekil veya temsilci nezdinde tutulmasının gerekçe gösterilerek reddedilmesinin artık söz konusu olamayacağına dikkati çeken Şimşek, ''Ayrıca bilgi değişimi, yalnızca anlaşmada kapsanan kişilerle sınırlı olmayacak, her iki devlette mukim olmayan kişiler için de söz konusu olabilecektir'' dedi.



Bu sayede iki ülke açısından vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma ve zarar verici vergi rekabeti ile mücadele imkanının sağlanmış olacağını belirten Şimşek, açıklamasında ''Anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla iki ülke arasında geniş kapsamlı bir bilgi alışverişi söz konusu olacaktır. Bu çerçevede Türkiye'de tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilen ve İsviçre'de (para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar gibi) varlığı bulunan kişilere ilişkin gerektiğinde İsviçre yetkili makamlarından bilgi temin edilmesi söz konusu olabilecektir'' ifadesini kullandı.



İsviçre dışındaki ülkelerdeki çember de daraltılacak



Maliye Bakanlığının vergi cenneti olarak ifade edilen ülkelerle de bilgi değişimine olanak sağlamak amacıyla, ''Bilgi Değişimi ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'' yapılmasını öncelikli bir politika olarak benimsediğine dikkati çeken Şimşek, ''İsviçre ile de gizli hesap dönemi kapandı. Çember daralıyor. Vergi cenneti olarak ifade edilen ülkelerle de söz konusu anlaşmayı yapabilmek için gerekli çalışmalar başlatılmıştır'' dedi.



Varlık Barışı Kanunu'ndan yararlanma süresinin 31 Aralık'ta sona ereceğini hatırlatan Şimşek, ''Mükelleflerce Türkiye-İsviçre arasındaki söz konusu anlaşma hükümleriyle bakanlığımızın 'vergi cenneti' kapsamındaki ülkelerle yürüttüğü anlaşmaların göz önünde bulundurulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir'' diye konuştu.