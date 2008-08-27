İsviçre hükümetinden minare desteği

İsviçre hükümeti, iki ay içinde yapılması beklenen referandumda ülkede inşa edilecek camilere minare yapılması yasağının reddedilmesini istedi.



İsviçre hükümeti niteliğindeki Federal Konsey, minare yasağı önerisinin insan haklarını ve İsviçre anayasasını ihlal ettiğini ve kökten dincilikle mücadeleye katkıda bulunmayacağını belirtti. Yabancı düşmanı politikaları ile tanınan sağcı İsviçre Halk Partisi dışındaki bütün büyük partileri içeren koalisyon hükümeti yasağa karşı, ancak en güçlü parti olan Halk Partisi yasağı destekliyor.



'İslam'ın yayılmasının işareti'



Minare yasağı isteyenler, minarelerin "İslam'ın yayılmasının işareti" olduğunu ve İsviçre'deki geleneksel düzeni tehdit ettiğini savunuyor.



Minarenin ibadet için gerekli olmadığını, şeriatı simgelediğini ve bu yüzden İsviçre hukuk sistemiyle bağdaşmadığını savunan minare karşıtları, amaçlarının, Avrupa’da ve İsviçre’de siyasal İslamın yayılmasını engellemek olduğunu söylüyor. Muhalifler, “Avrupa’da minarelerin olmasının, İslamın burayı ele geçirdiği anlamına geldiğini” savunuyor.



