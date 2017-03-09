İsviçre hükümeti, Çavuşoğlu'nun programına onay verdi

İsviçre Federal Hükümeti, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun referandum programının iptal edilmesi talebini reddetti.

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, pazar günü Zürih’te “Referandum Öncesi Halk Buluşması” etkinliğine katılacak. Zürih Belediye Meclisi güvenlik sorunu taşıdığını gerekçesiyle, hükümetten programın iptal edilmesini istedi.

İsviçre Federal Hükümeti, Zürih Belediye Meclisi’nin, Çavuşoğlu’na yönelik isteğinin geri çevrildiğini açıkladı.

Zürih Belediye Güvenlik Dairesi Başkanı Urs Grob, büyük protestolar olabileceğini ve yoğun güvenlik önlemleri alınması durumunda bile programın güvenli bir yapılamayacağını öne sürmüştü. Grob, bu nedenle hükümetten programın iptal edilmesini talep etmişti.

Başvurunun ardından açıklama yapan İsviçre Dışişleri Bakanlığı, “Biz Dışişleri Bakanlığı olarak fikir ve düşünce özgürlüğüne çok önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Almanya'da yapması planlanan etkinlikler iptal edilmiş ve Dışişleri Bakanı taraftarlarına Hamburg Konsolosluğu'nun balkonundan seslenmişti.

Otel rezervasyonu iptal etmişti

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jean-Marc Crevoisier mektubun kendilerine ulaştığını, bakanlık ve emniyet yetkililerinden mevcut güvenlik durumuna ilişkin gelecek analiz raporuna göre adım atacaklarını söylemişti.

Çavuşoğlu’nun Zürih’te konuşmayı planladığı Hilton Oteli, organizatörlerin misafirler ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlama garantisi veremediği gerekçesiyle rezervasyonu iptal ettiğini açıklamıştı.

Almanya ile NAZİ gerginliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümetinden bazı bakanların Almanya'daki referandum çalışmalarının yerel yetkililer tarafından yasaklanması üzerine "Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil" demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de "önemli bir partnerleri olan Türkiye'nin Almanya yönetimini Nazilere benzetmesinin üzücü olduğunu söyledi ve "Bu benzetmeler Almanya'da Nazi döneminde yaşananları önemsiz gösteriyor. Türkiye'nin Nazi benzetmeleri durmak zorunda." diye konuşmuştu.