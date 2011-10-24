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Dünya

İsviçre Halk Partisi önde  BERN/ZÜRİH (A.A) 

24 Ekim 2011 04:45

-İsviçre Halk Partisi önde  BERN/ZÜRİH (A.A) - 24.10.2011 - İsviçre'de genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, muhafazakar İsviçre Halk Partisinin (SVP) oylarındaki düşüşe rağmen önde olduğu açıklandı. İsviçre devlet televizyonu, göçmen karşıtı kampanyasıyla tepki çeken SVP'nin oylarında son genel seçimlere oranla yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüş yaşandığını, resmi olmayan ilk sonuçlara göre partinin yüzde 25,9 oranında oy almasının beklendiğini duyurdu.  Ülkede 2007'de yapılan seçimlerde SVP oyların yüzde 28,9'unu alarak 200 üyeli parlamentoda 62 sandalye kazanmıştı. Yirmi yıldır oylarını arttırma konusunda ilk kez başarısız olan SVP, son genel seçimler için yürüttüğü kampanyada İsviçre'de yaşayan göçmenleri ülkenin suç oranını yükseltmekle suçlamıştı. Bu seçimlerde oyların yüzde 30'unu almayı planlayan SVP'nin Genel Başkanı Toni Brunner, partisinin seçim hedefini tutturamadığını kaydetti. Öte yandan, sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre seçim yarışında SVP'yi Sosyal Demokrat Partisinin (SPS) takip ettiği belirtildi. Oyların yaklaşık yüzde 18,9'unu alması beklenen SPS, son genel seçimlerde yüzde 20'ye yakın oyla 43 milletvekili çıkarmıştı.

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