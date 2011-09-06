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Ekonomi

İsviçre frankına müdahale CENEVRE (A.A)

06 Eylül 2011 15:09

-İsviçre frankına müdahale CENEVRE (A.A) - 06.09.2011 - İsviçre Merkez Bankası (SNB) 1,20 frankı 1 avroya sabitledi. SNB, ''İsviçre frankının aşırı değerli olduğunu'' belirterek, 1,20 frankı 1 avroya sabitleme kararı aldığını açıkladı. İsviçre frankının aşırı değerli olmasının, ''İsviçre ekonomisi için güçlü tehdit ve deflasyonist gelişme riski'' oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, ''avro-frank paritesinin 1,20 frank olan minimum oranın altında seyretmesine  daha fazla fırsat verilmeyeceği'' belirtildi. Açıklamada, ''SNB'nin bu minimum oranı azami kararlılıkla uygulamaya devam edeceği ve sınırsız miktarda avro satın almaya hazır olduğu'' ifade edildi. SNB, 1,20 frank 1 avroya eşit olsa bile frankın değerinin halen yüksek olduğunu ve zamanla değerini kaybetmesi gerektiğini belirterek, ''ekonomik görünüm ve deflasyonist riskler gerektirirse yeni önlemler alacağını'' kaydetti. SNB'nin açıklamasından önce 1,10 frankdan işlem gören avro açıklamayı takiben 1,2024 franktan işlem görmeye başladı. İsviçre Merkez Bankasının açıklamasından sonra frank avro karşısında yüzde 8,5 ve ABD doları karşısında yüzde 8 değer kaybetti.    

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