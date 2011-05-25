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Dünya

İSVİÇRE ESAD'IN "OLASI HESAPLARINI" DONDURDU CENEVRE (A.A)

25 Mayıs 2011 00:19

-İSVİÇRE ESAD'IN "OLASI HESAPLARINI" DONDURDU CENEVRE (A.A) - 24.05.2011 - İsviçre hükümeti, bankalarda hesapları dondurulan Suriye hükümeti yetkililerine Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı da ilave etti. İsviçre hükümeti, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Essad'ın hesaplarının bulunduğu bankaların, bunları ilan etmesi gerektiğini bildirdi. Geçen hafta 13 Suriyeli üst düzey yetkili hakkında yaptırım kararı alan İsviçre, Beşşar Esad'ın ülkeye giriş ve transit geçişlerini de engelleme kararı aldı. Cenevre hükümetinin, şimdiye kadarki toplam 23 Suriyeli hakkındaki yaptırım kararı, Suriye'de son haftalardaki olaylar üzerine alınmıştı.

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