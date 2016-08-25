T24 LogoT24 Logo
Spor

İsviçre ekibi FC Will, Uğur Tütüneker'in görevine son verdi

Tütüneker hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı

25 Ağustos 2016 14:30

İsviçre 2. Futbol Ligi takımlarından Wil 1900, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından futbol dünyasına ilişkin 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan teknik direktörleri Uğur Tütüneker'in görevine son verdi.

Wil 1900 Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye'de, Uğur Tütüneker hakkında alınan gözaltı kararı nedeniyle 53 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesinin derhal geçerli olmak üzere feshedildiği bildirildi.

'FETÖ' soruşturması kapsamında Galatasaraylı eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Uğur Tütüneker, bu sezon anlaştığı Wil 1900 takımının 6 resmi maçında teknik adam olarak kulübede yer almıştı.

ETİKETLER

Uğur Tütünekerİsviçregörevine son verdigözaltıGalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24