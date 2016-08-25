İsviçre ekibi FC Will, Uğur Tütüneker'in görevine son verdi

İsviçre 2. Futbol Ligi takımlarından Wil 1900, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından futbol dünyasına ilişkin 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan teknik direktörleri Uğur Tütüneker'in görevine son verdi.

Wil 1900 Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye'de, Uğur Tütüneker hakkında alınan gözaltı kararı nedeniyle 53 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesinin derhal geçerli olmak üzere feshedildiği bildirildi.

'FETÖ' soruşturması kapsamında Galatasaraylı eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Uğur Tütüneker, bu sezon anlaştığı Wil 1900 takımının 6 resmi maçında teknik adam olarak kulübede yer almıştı.