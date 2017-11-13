T24 LogoT24 Logo
Spor

İsviçre Dünya Kupası biletini aldı

Kuzey İrlanda ile oynanan play-off ilk maçında Kuzey İrlanda'yı 1-0 yenen İsviçre rövanş maçında golsüz berabere kaldı

13 Kasım 2017 12:53

İsviçre Milli Takımı, 1-0 kazandığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçının rövanşında Kuzey İrlanda ile 0-0 berabere kalarak finallere gitmeye hak kazandı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na, Avrupa kıtasından katılacak son ekipleri belirleyecek play-off turundaki rövanş maçında İsviçre, Kuzey İrlanda'yı ağırladı.

Basel kentindeki Saint Jakob-Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan İsviçre böylece 2018 Dünya Kupası biletini aldı.

2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.

ETİKETLER

İsviçreDünya Kupasıgalibiyetplayoff elemeleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24