İsviçre Dünya Kupası biletini aldı

İsviçre Milli Takımı, 1-0 kazandığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçının rövanşında Kuzey İrlanda ile 0-0 berabere kalarak finallere gitmeye hak kazandı.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na, Avrupa kıtasından katılacak son ekipleri belirleyecek play-off turundaki rövanş maçında İsviçre, Kuzey İrlanda'yı ağırladı.
Basel kentindeki Saint Jakob-Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan İsviçre böylece 2018 Dünya Kupası biletini aldı.
2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.