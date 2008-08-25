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Dünya

İsviçre Dışişleri Bakanı: "Bin Ladin ile bile masaya oturmaya hazırım"

Rey: "Bir ülkenin statüsü, global sorunların çözümüne getirdiği katkıya bağlıdır"

25 Ağustos 2008 03:00

İsviçre Dışişleri Bakanı Micheline Calmy-Rey, El Kaide terör örgütü lideri Usame Bin Ladin ile bile masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.

Bakan Calmy-Rey, başkent Bern'de yapılan büyükelçiler toplantısında, bazıları tarafından görüşülmemesi gereken isimler arasında yer alsa da uluslararası sahnede "ağırlığı olan siyasi aktörlerle" tartışma çağrısında bulundu ve "El Kaide lideri Usame Bin Ladin ile bile masaya oturabilirim" dedi.

 

Farkı bölgelerde, Hizbullah, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), Sri Lanka'da Tamil gerillaları ya da Uganda'daki direniş örgütü LRA'yı sayan Bakan, bu örgütlerin anlaşmazlıkları çözme arayışlarında vazgeçilmez olduklarını ifade etti.

 

Yasaklı örgütler listesi bulunmayan İsviçre'nin Dışişleri Bakanı, bu çağrısına rağmen, bu örgütlerle diyaloğun "kabul edilmez olanı kabul etmek" anlamına gelmeyeceğini de söyledi ve diyaloğun, İsviçre'nin yardımıyla Kolombiya'daki gibi, tıkalı olan siyasi karmaşıklıkların çözülmesine yarayabileceğini kaydetti.

 

Diyalog siyasetinin doğrudan İsviçre'nin çıkarlarına yaradığını da belirten Bakan, "Bir ülkenin dünyadaki statüsü, global sorunların çözümüne getirdiği katkıya bağlıdır" ifadesini kullandı. Bern'deki büyükelçiler toplantısına 170 büyükelçi, başkonsolos, işbirliği büro şefleri katılıyor. Bakan Calmy-Rey tarafından bugün açılan toplantı, cuma günü sona erecek.

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