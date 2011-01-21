İsviçre devrik başkanın 5 milyar dolarlık malvarlığını donduracak

T24- 5 milyar dolara yakın serveti bulunan Tunus'un devrik başkanı Bin Ali'nin İsviçre bankalarındaki malvarlığı dondurulacak.



Tunus'ta ülkeyi 23 yıldır demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin Bin Ali rejiminin rejimin yıkılmasıyla kurulan ulusal birlik hükümeti daha ilk gününde fire verirken, başkent sokaklarındaki gösteriler de durulmuş değil.Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali'nin yurtdışında bulunan malvarlığı da mercek altına alınmış görünüyor. Guardian gazetesi, İsviçre hükümetinin dün, Bin Ali'ye ait malvarlığını dondurma sözü verdiğini yazdı. Habere göre Tunus'taki insan hakları örgütleri ve muhalefet üyeleri, Kanada'dan Güney Amerika'ya ve Körfez ülkelerine uzanan malvarlığı ağının dökümünü yapmaya ve zimmete geçirilen fon ve emlakların "kara listesini" çıkarmaya çalışıyor.

Aynı zamanda Tunus savcılığı da, devrik lider ve ailesine yönelik 23 yıllık iktidarı süresince topladığı malvarlıklarına ilişkin bağımsız bir soruşturma başlattı.

5 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ VAR



Amerikan medya kuruluşu Forbes'un tahminlerine göre, başkanın serveti 2008 yılında 5 milyar doları buluyordu.



Ancak eşi Leyla'nın geldiği Trabelsi ailesinin yüz milyonlarca Euro'luk serveti olduğuna inanılıyor.Eski 'first lady'nin, geçen hafta 50 milyon Euro değerinde bir buçuk ton altınla, Suudi Arabistan'a kaçtığı yolunda haberler bulunuyor.