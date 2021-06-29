İsviçre'den 67 yıl sonra bir ilk

EURO 2020'de Fransa'yı eleyerek çeyrek finale yükselen İsviçre, 67 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
EURO 2020'nin favorilerinden Fransa turnuvaya son 16 turunda veda etti.
Normal süresi 3-3 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu Fransa veda ederken İsviçre ise adını çeyrek finale yazdırdı.
Avrupa Şampiyonası'nda son 8 takım arasına kalan İsviçre 67 yıllık hasretini sonlandırdı. İsviçre 67 yıl sonra ilk kez büyük bir turnuvada çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.
İsviçre'nin bundan önce çeyrek finale yükseldiği son turnuva 1954 Dünya Kupası'ydı.