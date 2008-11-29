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Dünya

İsviçre de Schengen'e katılıyor

AB Dönem Başkanlığı, İsviçre'nin Schengen alanına katılacağını açıkladı. Böylece Schengen ülkelerin sayısı 25’e yükseliyor

29 Kasım 2008 02:00

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı, İsviçre'nin Schengen alanına katılacağını ve sınır kontrollerinin kaldırılacağını açıkladı. Böylece, Schengen alanına dahil ülke sayısı 25’e yükseldi.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın açıklamasına göre, AB ile İsviçre arasında kara sınır kontrolleri 12 Aralık 2008, havaalanlarındaki kontroller ise 29 Mart 2009 tarihlerinde son bulacak.

Karar, Brüksel'de dün, AB İçişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde, AB-İsviçre Karma Komitesi tarafından onaylanacak.

Jacques Barrot uyardı

AB'nin Adalet ve İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Jacques Barrot, dikkatli olma uyarısını ihmal etmedi: “İsviçre’ye, ‘aramıza hoşgeldin’ diyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz. Bu gelişme, Schengen’in başarılı bir uygulama olduğunu da ortaya koyuyor. Ama, Avrupalılar için özgürlük alanı anlamına gelen bu bölgenin başarısını iyi bir biçimde yönetmek için tüm araçların emrimize amade olması gerekir.”

Uzmanlar AB'nin Adalet ve İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Jacques Barrot’un uyarısının yanlarında büyük miktarlarda nakit para taşıyan kişilerin denetlenmeye devam edileceği olarak yorumladı.

İsviçre’nin yükümlülüğü

Alman hükümeti, İsviçre ve Lichtenstein’a izinsiz para transferlerinden son derece rahatsız. Schengen Sözleşmesi’ne dahil olan İsviçre, artık Lichtenstein ile arasındaki sınırı daha iyi denetlemekle de yükümlü oluyor.

AB üyesi olmayan İsviçre, 2005 yılında yapılan referandumla Schengen serbest dolaşım alanına katılma kararı almıştı.

Hangi ülkeler var?

Schengen alanına dahil olan ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya bulunuyor.

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