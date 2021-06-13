İsviçre'de referandum: Teklif kabul edilirse pestisit tarım ilaçlarının kullanımını yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olacak

İsviçre'de tarım sektöründe sentetik böcek ilaçlarının kullanımının yasaklanmasına ilişkin teklif için referandum düzenleniyor. Tasarının kabul edilmesi halinde İsviçre, pestisit tarım ilaçlarını yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olacak.

BBC'de yer alan habere göre, bir girişim pestisit kullanan çiftçilere sübvansiyonların sonlandırılmasını önerirken diğeri 10 yıl içinde hepsinin yasaklanmasını teklif ediyor. Teklifi destekleyenler, sudaki endişe verici pestisit seviyelerinin bitkilere ve hayvanlara zarar verdiğini söylüyor.

Bazı İsviçreli çiftçiler ise tekliflerin, işlerini kötü etkileyebileceğinden, mahsul veriminin düşeceğinden endişe ediyor.

İsviçre'de bugün sandığa taşınan tek mesele pestisitler değil. Vatandaşlar bugün terörle mücadele yasası, fosil yakıtlar üzerine yeni bir vergi ve acil Covid-19 fonu üzerine de oy verecek.