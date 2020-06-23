İsviçre'de genelevlere Koronavirüs ayarı: 65 yaş üstü ve kronik hastalara hizmet verilmiyor

İsviçre'de Koronavirüs salgının ardından 8 Haziran'da kapılarını açan genelevler, virüs önlemi kapsamında risk kategorisinde bulunan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilere hizmet vermeyecek.

İsviçre basınına konuşan Zug kantonunda bulunan bir genelevin işletmecisi Christian Gartner, getirdikleri yasak hakkında "Bu ayrımcılık değil. Bu şekilde Covid-19'a karşı tehlikede olan kişileri korumaya çalışıyoruz" dedi.

Euronews'in haberine göre; talebin yüksek olduğunu ifade eden Gartner, ayrıca her müşteriden telefon numarası alacaklarını belirtti. Bu sayede gerektiği zaman takip yapabileceklerini söyleyen işletmeci, numarasını vermeyi reddeden kişilere hizmet sunmadıklarını ifade etti.

Genelev ayrıca odalarda ikiden fazla kişinin bulunamayacağı ve aynı anda çalışan seks işçilerinin sayısının az tutulacağını ifade etti.

İsviçre'de salgının başlamasından bu yana en az 31 bin hasta tespit edilirken, bin 956 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.