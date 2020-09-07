İsviçre'de dünyanın en yüksek asgari maaşı için referandum düzenlenecek

İsviçre'nin Cenevre kantonu ve Basel'de halk, dünyanın en yüksek asgari maaşına sahip olmak için referandumda oy kullanacak.

Teklifin kabul edilmesi durumunda Cenevre'de saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangı'na (yaklaşık 190 Türk Lirası) yükselecek.

Euronews'un aktardığına göre 27 Eylül'de referandumda oylamaya sunulacak asgari ücret teklifine göre, haftalık 40 saat çalışma baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre Frangı (33 bin TL) olacak. Ülkede aylık ortalama ücret bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre Frangı. (Yaklaşık 53 bin TL)