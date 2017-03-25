İsviçre Büyükelçisi Yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dısişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'nin yardımcısını çağırarak, Bern'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir gösteriyi protesto etti.

İsviçre'nin başkenti Bern'de PKK yandaşlarınca miting düzenlenmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterilerek "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" pankartı açılması Ankara'da tepkiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'in şehir dışında olması nedeniyle yardımcısını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletti.

Dışişleri Bakanlığı "Teröre ve teröristlere destek mahiyetindeki bu kabul edilemez olayda, göstericilere ülkemizdeki referandumla ilgili propaganda imkanı da tanınmış olması ibret vericidir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK mensupları ve İsviçre'deki destekçileri tarafından düzenlenen gösteride açılan bir pankart ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına kastedilmesi için alenen çağrıda bulunulduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şiddet ve terörü açıkça teşvik içeren bu gösteriye izin verilmiş olmasının Türkiye tarafından protesto edilerek, söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınması talebinin; İsviçre'nin Ankara'daki Geçici Maslahatgüzarı Natalie Germaine Cathrine Marti'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılması ve de İsviçre makamları nezdinde de Bern Büyükelçiliğinin girişimde bulunması suretiyle İsviçre tarafına bildirildiği kaydedildi.

İsviçre Büyükelçisi Haffner'in de yarın Bakanlığa çağrılacağı öğrenildi.

Erdoğan'dan tepki

Tatlıdil Forumu'nda konuşan Erdoğan, İsviçre'de açılan pankara şu sözlerle tepki gösterdi:

"İsviçre Parlamentosunda bakıyorsunuz, ileri derecedeki aşırı terör örgütleri, parlamento dikkat edin, orada benim resmimi koyuyor, yanında da şakağıma silah dayıyor. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olabilir mi? Ve bu ülke İsviçre. Bunun tabii benzerlerini Almanya'da gördük, Hollanda'da gördük, Belçika'da gördük, görmeye devam ediyoruz.

Şimdi benzeri bir Brexit için biz de şu anda 16 Nisan'da bir referandum yapıyoruz, arkasından müzakereler için de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz ve milletimiz ne karar verirse o karara da uyarız, uymak zorundayız. Çünkü sene 1963, sene 2017. Türkiye 54 sene kapıda bekletildi."

Çavuşoğlu'ndan telefon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter'i arayarak bu çirkin hadiseye tepkisini dile getirdiğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsviçre federal ve yerel makamlarının bu aleni suç konusunda atacağı adli ve idari adımlar, Bakanlığımızca yakından takip edilecek olup bu konudaki girişimlerimiz sürdürülecektir. Teröre ve teröristlere destek mahiyetindeki bu kabul edilemez olayda, göstericilere ülkemizdeki referandumla ilgili propaganda imkanı da tanınmış olması ibret vericidir."

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsviçre makamlarının bugün PKK terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen teröre destek mitingine izin vermesini en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.



Kalın'ın açıklamaları şöyle:



"Her fırsatta Türkiye ve Avrupa'daki Türk toplumu aleyhine adımlar atanların terör örgütü PKK'ya ait sembol ve sloganlara göz yumması kabul edilemez.



Terör örgütü tarafından düzenlenen bu etkinlikte açıkça Cumhurbaşkanımızın hayatına kast edilmesi çağrısında bulunulması karşısında “barışçıl gösteri" bahanesine başvuran İsviçre hükümetini terör örgütlerine destek vermeyi bırakmaya davet ediyoruz.



Teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır. İsviçre hükümetini sorumlulardan hesap sorulması ve gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz."

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