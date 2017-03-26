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İsviçre Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Bakanlık, daha önce büyükelçi yardımcısını çağırmıştı

26 Mart 2017 19:49

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Haffner'e Bern'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankart için duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Bakanlık, daha önce İsviçre Ankara Büyükelçisi'nin yardımcısını çağırarak, pankartla ilgili rahatsızlıkları iletmişti.

Erdoğan'ı hedef alan afiş

İsviçre'nin Bern kentinde düzenlenen mitingde siyah fon üzerine hazırlanmış afişte başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı yer almıştı.

 Dışişleri Bakanlığı yayınladığı açıklamada, "İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK mensupları ve İsviçre'deki destekçileri tarafından düzenlenen gösteride açılan bir pankart ile Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kastedilmesi için alenen çağrıda bulunulduğu tespit edilmiştir. Şiddet ve teröre açıkça teşvik içeren bu gösteriye izin verilmiş olmasını protesto ettiğimiz ve söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınmasını istediğimiz İsviçre'nin Ankara'daki Geçici Maslahatgüzarı Bakanlığımıza çağrılmak ve İsviçre makamları nezdinde de Bern Büyükelçiliğimizce girişimde bulunulmak suretiyle İsviçre tarafına bildirilmiştir. İsviçre federal ve yerel makamlarının bu aleni suç konusunda atacağı adli ve idari adımlar, Bakanlığımızca yakından takip edilecek olup bu konudaki girişimlerimiz sürdürülecektir" denilmişti.

 

 

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