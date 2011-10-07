İsviçre büyükelçisi 800 bin altın için Elazığ'da

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Büyükelçi Kunz: Çözüm için buradayım



Elazığlı Heylani Kebir aşiretinin reisi Sait Ali Bayrak, 6 yıldır babasının İsviçre'de kalan altınlarını Türkiye'ye getirme mücadelesi veriyor.12 Eylül’den önce İsviçre’ye götürülen ve değeri milyar dolarları bulan 800 bin Osmanlı altınıyla ilgili hukuki mücadelesini sürdüren Bayrak'ın bugün önemli bir konuğu vardı.İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Raimund Kunz, adamı Sait Ali Bayrak ile görüşmek üzere Elazığ'a geldi.Ankara'dan tarifeli yolcu uçağı ile kente gelen Kunz'u hava alanında iş adamı Bayrak ve aile üyeleri karşıladı. Karşılamada halk oyunları ekibi gösteri sundu.Bayrak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kunz'un misafirleri olarak şehre geldiğini, onu en iyi şekilde ağırlayıp yolcu edeceklerini söyledi.İsviçre'de bir bankanın emanet kısmında babasından miras kalan altınları almak için mücadele verdiklerini hatırlatan Bayrak, ''Bilindiği gibi bizim İsviçre ile ilgili bir sorunumuz var ve yaklaşık 2 yıldır basında yer alıyor. İsviçre devleti, devlet olarak bugün bu konuya el atmış durumdalar. Sayın büyükelçi de bu konuyla yakından ilgileniyor. Öyle tahmin ediyorum ki kısa bir süre içerisinde bu sorunumuz çözülecek'' dedi.Bayrak, bir gazetecinin ''Ne kadarlık bir servet söz konusu?'' sorusuna, ''800 bin tane Osmanlı altını. Yaklaşık 6 tondan fazla bir ağırlıkta. Uluslararası borsaların, Londra Metal Borsası'nın verdiği rakamlara göre, şu anda vermiş olduğu rakam 2 milyar dolar küsur değerinde. Bizim adımıza bulunuyor. Bu rahmetli babamdan kalan bir miras. Dolayısıyla benim, kardeşlerimin ve annemin adına'' dedi.''Büyükelçi ile bu konuyu mu konuşacaksınız?'' sorusuna Bayrak, ''Sayın büyükelçi resmi olarak geliyorlar. Onun nezdinde İsviçre devleti misafirimiz oluyor. Dolayısıyla elbette ki bu konuyu da konuşuyoruz ve kendisi bu konuyla çok yakından ilgileniyorlar. İsviçre dışişleri, maliye bakanlıkları konuya el atmış durumdalar. Öyle tahmin ediyorum ki kısa bir süre içerisinde bu sorun çözülecek'' diye cevap verdi.Bayrak, ''Parayı ne yapmayı düşünüyorsunuz?'' sorusunu da ''Vallahi şu an için onu pek düşünemiyorum. İlk önce biz bu varlığımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Elbette ki ülkem, memleketim, şehrim bundan muhakkak faydalanacaktır. Bakalım, ilk önce biz bu varlığımıza ulaşmaya çalışalım'' şeklinde cevapladı.Bayrak, önümüzdeki hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu görüşmek üzere randevu aldığını da bildirdi.Büyükelçi Kunz ise tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, Elazığ'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kunz, davet sahibi Bayrak ve ailesine teşekkür ederek, kendisine her konuda yardımcı olmak ve onu tanımak için Elazığ'da olduğunu söyledi.Kunz, bir gazetecinin ''Bayrak'ın yaklaşık 6 yıldır verdiği bir mücadele var. Burada sona yaklaşıldı mı acaba?'' sorusunu, ''Bu sorunu hala çözmek uğraşındayız. Elçilik, devlet olarak bunun çözümü için büyük uğraş veriyoruz. Umarız ki kısa zamanda bir şeyler yapabiliriz, uğraşacağız. Bu aile ve bankanın özel bir sorunu olduğu için problem uzun sürmektedir. Ama biz devlet ve elçilik olarak bunun çözümü için uğraş vereceğiz'' diye cevapladı.Elazığlı iş adamı Sait Ali Bayrak, 12 Eylül 1980 öncesi yurt dışına çıkan babası Hasan Bayrak'ın İsviçre'de bir bankanın emanet kısmında altınları bıraktığını, babasının vefatından sonra annesinden duyduğunu belirtmişti.Konudan 2005 yılında haberdar olduğunu söyleyen Bayrak, bu tarihten itibaren altınları alma mücadelesi veriyordu.