T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsviçre büyükelçisi 800 bin altın için Elazığ'da

Babasının İsviçre'de kalan 800 bin altınını Türkiye'ye getirmek için uğraşan Sait Ali Bayrak ile görüşmek

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Babasının İsviçre'de kalan 800 bin altınını Türkiye'ye getirmek için uğraşan Sait Ali Bayrak ile görüşmek üzere bugün İsviçre Büyükelçisi Elazığ'a gitti.

Elazığlı Heylani Kebir aşiretinin reisi Sait Ali Bayrak, 6 yıldır babasının İsviçre'de kalan altınlarını Türkiye'ye getirme mücadelesi veriyor.

12 Eylül’den önce İsviçre’ye götürülen ve değeri milyar dolarları bulan 800 bin Osmanlı altınıyla ilgili hukuki mücadelesini sürdüren Bayrak'ın bugün önemli bir konuğu vardı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Raimund Kunz, adamı Sait Ali Bayrak ile görüşmek üzere Elazığ'a geldi.        

Ankara'dan tarifeli yolcu uçağı ile kente gelen Kunz'u hava alanında iş adamı Bayrak ve aile üyeleri karşıladı. Karşılamada halk oyunları ekibi gösteri sundu.        

Bayrak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kunz'un misafirleri olarak şehre geldiğini, onu en iyi şekilde ağırlayıp yolcu edeceklerini söyledi.        

İsviçre'de bir bankanın emanet kısmında babasından miras kalan altınları almak için mücadele verdiklerini hatırlatan Bayrak, ''Bilindiği gibi bizim İsviçre ile ilgili bir sorunumuz var ve yaklaşık 2 yıldır basında yer alıyor. İsviçre devleti, devlet olarak bugün bu konuya el atmış durumdalar. Sayın büyükelçi de bu konuyla yakından ilgileniyor. Öyle tahmin ediyorum ki kısa bir süre içerisinde bu sorunumuz çözülecek'' dedi.        

Bayrak, bir gazetecinin ''Ne kadarlık bir servet söz konusu?'' sorusuna, ''800 bin tane Osmanlı altını. Yaklaşık 6 tondan fazla bir ağırlıkta. Uluslararası borsaların, Londra Metal Borsası'nın verdiği rakamlara göre, şu anda vermiş olduğu rakam 2 milyar dolar küsur değerinde. Bizim adımıza bulunuyor. Bu rahmetli babamdan kalan bir miras. Dolayısıyla benim, kardeşlerimin ve annemin adına'' dedi.         

''Büyükelçi ile bu konuyu mu konuşacaksınız?'' sorusuna Bayrak, ''Sayın büyükelçi resmi olarak geliyorlar. Onun nezdinde İsviçre devleti misafirimiz oluyor. Dolayısıyla elbette ki bu konuyu da konuşuyoruz ve kendisi bu konuyla çok yakından ilgileniyorlar. İsviçre dışişleri, maliye bakanlıkları konuya el atmış durumdalar. Öyle tahmin ediyorum ki kısa bir süre içerisinde bu sorun çözülecek'' diye cevap verdi.        

Bayrak, ''Parayı ne yapmayı düşünüyorsunuz?'' sorusunu da ''Vallahi şu an için onu pek düşünemiyorum. İlk önce biz bu varlığımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Elbette ki ülkem, memleketim, şehrim bundan muhakkak faydalanacaktır. Bakalım, ilk önce biz bu varlığımıza ulaşmaya çalışalım'' şeklinde cevapladı.        

Bayrak, önümüzdeki hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu görüşmek üzere randevu aldığını da bildirdi.


Büyükelçi Kunz: Çözüm için buradayım 

Büyükelçi Kunz ise tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, Elazığ'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kunz, davet sahibi Bayrak ve ailesine teşekkür ederek, kendisine her konuda yardımcı olmak ve onu tanımak için Elazığ'da olduğunu söyledi.        

Kunz, bir gazetecinin ''Bayrak'ın yaklaşık 6 yıldır verdiği bir mücadele var. Burada sona yaklaşıldı mı acaba?'' sorusunu, ''Bu sorunu hala çözmek uğraşındayız. Elçilik, devlet olarak bunun çözümü için büyük uğraş veriyoruz. Umarız ki kısa zamanda bir şeyler yapabiliriz, uğraşacağız. Bu aile ve bankanın özel bir sorunu olduğu için problem uzun sürmektedir. Ama biz devlet ve elçilik olarak bunun çözümü için uğraş vereceğiz'' diye cevapladı.

Elazığlı iş adamı Sait Ali Bayrak, 12 Eylül 1980 öncesi yurt dışına çıkan babası Hasan Bayrak'ın İsviçre'de bir bankanın emanet kısmında altınları bıraktığını, babasının vefatından sonra annesinden duyduğunu belirtmişti.        

Konudan 2005 yılında haberdar olduğunu söyleyen Bayrak, bu tarihten itibaren altınları alma mücadelesi veriyordu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24