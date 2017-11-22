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Dünya

İsviçre bu köye taşınanlara 70 bin dolar ödeme yapacak.

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Kasım (DHA) – İsviçre’de nüfusu hızla azalan fakat kartpostal güzelliğinde olan bir dağ köyüne taşınan ailelere yerel yönetim 70 bin dolar (275 bin lira) ödeme yapacak

22 Kasım 2017 20:52

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Kasım (DHA) – İsviçre’de nüfusu hızla azalan fakat kartpostal güzelliğinde olan bir dağ köyüne taşınan ailelere yerel yönetim 70 bin dolar (275 bin lira) ödeme yapacak. 
Teşviğin amacı nüfusu hızla azalan köye genç ailelerin taşınmasını cazip hale getirmek. Sadece yedi çocuğun yaşadığı ve bu nedenle köy okulunun kapatıldığı 240 nüfuslu Albinen köyünde yerel halkın belediye başkanına imza toplayarak köyü cazip hale getirmesini istemesinin ardından Albinen Belediyesi köye taşınan her aileye 70 bin dolar ödeme yapmayı planlıyor.
Konseyin yakın zamanda onaydan geçireceği önergede köye taşınan her yeni yetişkine 25 bin İsviçre Frankı ve her çocuk başına 10 bin İsviçre Frankı ödeme yapılması sunuluyor.  Buna göre iki çocuklu bir aile Albinen köyüne taşındığında yerel yönetim kendilerine 70 bin dolar değerinde nakit ödeme yapacak.
Ödeme 45 yaşın altındaki kişilere veya İsviçre’nin Almanca konuşulan bölgesindeki köye 200 bin dolar değerinde gayrimenkul yatırımı yapan ailelere yapılacak. On yıldan önce köyü terkedenler ise nakit ödemeyi geri vermek zorunda kalacak. (Fotoğraflı)

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